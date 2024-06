Kärntner Betriebe mit renommiertem Umweltpreis ausgezeichnet

Wirtschafts- und Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und das Team des e5-Landesprogramms zeichneten am Mittwoch die Siegerprojekte des diesjährigen „Energy Globe Award Kärnten“ im Konzerthaus Klagenfurt aus. Der renommierte Umweltpreis wird jährlich regional, bundesweit und auch global an nachhaltige Projekte mit Schwerpunkt auf den Einsatz erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Ressourcenschonung verliehen. „Die heute ausgezeichneten Projekte sind dafür beispielgebend, sie beweisen, welche Innovationskraft Kärnten im Bereich der Nachhaltigkeit hat, die auch den Standort stärken“, so Schuschnig im Rahmen der feierlichen Siegerehrung.

©Büro LR Schuschnig Am Foto: Reinhold Groicher und Christoph Gräfling vom A.ö. Krankenhaus des Deutschen Ordens in Friesach und Landesrat Sebastian Schuschnig (v.l.)

16 Einreichungen

In Kärnten wurden dieses Jahr auf regionaler Ebene sechzehn Projekte in den Kategorien Erde, Feuer, Luft und nachhaltige Gemeinde eingereicht. Der erste Platz und damit der „Energy Globe Award Kärnten 2024“ ging an das A. ö. Krankenhaus des Deutschen Ordens Friesach und zwar für das Projekt „Projekt 3 und 23 – Energieoffensive KH Friesach – Wie in nur 3 Jahren der Energieverbrauch um 23 Prozent reduziert werden konnte“. Auf dem zweiten Platz landete das Projekt „Abwärme der Kläranlage wird für die Fernwärme Spittal an der Drau nutzbar gemacht“, eingereicht vom Wasserverband Millstätter See. Dabei wird die Abwärme aus der Abwasserreinigungsanlage in das Fernwärmesystem der Kelag Energie & Wärme GmbH in Spittal/Drau eingespeist. Der dritte Preis ging per Wertungsgleichstand ex aequo an die beiden Projekte „Green Industry with Green Hydrogen“ eingereicht von Infineon Technologies sowie an die Brauerei Hirt für das neue „Lager-, Kommissionier- und Logistikzentrum“.

©Büro LR Schuschnig | Am Foto: Adolf Melcher, Geschäftsführer der Kelag Energie, Herwig Ebner vom Wasserverband Millstätter See und Landesrat Sebastian Schuschnig (v.l.) ©Büro LR Schuschnig | Am Foto: Landesrat Sebastian Schuschnig mit Josef Obiltschnig und Thomas Reisinger und Heimo Schader von der Infineon Technologies AG sowie Heimo Schader, Geschäftsführer der Brauerei Hirt GmbH.

Sieger können sich bei nächstem Award bewerben

„Ich gratuliere allen siegreichen Projekten und bin mir sicher, dass sie auch im österreichweiten Wettbewerb die besten Karten haben und Kärnten hervorragend vertreten werden“, so Schuschnig. Die Gewinner des Awards können sich im nächsten Schritt beim Energy Globe Award Austria bewerben.