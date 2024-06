Sattlers Tage der Helfenden: Gärtnerei schenkt Einsatzkräften Blumen

Veröffentlicht am 20. Juni 2024, 13:49 / ©Erlebnisgärtnerei Sattler

„Die Idee ist spontan entstanden“, erklärt das Team rund um Familie Sattler im Gespräch mit 5 Minuten. Sie laden Mitarbeiter von Blaulicht- und anderen Hilfsorganisationen herzlich dazu ein, am 24. oder 25. Juni 2024 zwischen 9 und 18 Uhr bei der Erlebnisgärtnerei in Völkermarkt vorbeizuschauen. „Dort können sich die Helferinnen und Helfer an diesen Tagen eine Schachtel mit Sommerblumen der Saison zusammenstellen und gratis mitnehmen“, heißt es weiter.

In Dienstkleidung kommen

„Wir wollen, dass die Helfenden durch die schöne Blütenpracht und Blumenvielfalt zu Hause, weitere Energie für den oftmals harten Arbeitsalltag sammeln können“, so die Gärtner weiter. Vorbeischauen kann grundsätzlich jeder, vom Polizisten, über die Feuerwehrfrau bis hin zu Mitarbeitenden diverser Hilfsorganisationen, wie dem Hilfswerk, der Diakonie de la Tour, dem AVS, ProMente, der Lebenshilfe oder der Caritas. Einzige Bedingung: „Das Tragen eurer Dienstkleidung als Erkennungsmerkmal.“

©Erlebnisgärtnerei Sattler Sabine Sattler (am Foto) und das gesamte Team der Gärtnerei freuen sich auf euch!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2024 um 13:54 Uhr aktualisiert