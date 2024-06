Alko-Lenker (48) rammte Fußgänger (32) und fuhr einfach weiter

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, dem 19. Juni, um 23.30 Uhr in (23.) Wien-Liesing. Der 48-jährige Autofahrer war auf der Rosiwalgasse in Richtung Rothneusiedler Gasse unterwegs, als er aus derzeit unbekannter Ursache rechts von Straße abkam und gegen einen Leitpflock stieß. In weiterer Folge kollidierte das Auto mit einem Fußgänger (32), der gerade am Fahrbahnrand stand.

Fußgänger erfasst

Der 32-Jährige wurde dadurch schwer verletzt. Doch der Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne vermutlich nach dem Unfall anzuhalten. Im Zuge dessen kam es noch zu einer Kollision mit einem Lichtmast und einer Haltestellenbank. Die Kollisionsgeräusche konnten mehrere Personen hören, die schnell dem verletzten Mann zu Hilfe eilten und die Rettungskette in Gang setzten. Der Verletzte wurde durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Alko-Lenker erzählte Freund alles

Als die Polizei eintraf, fand sie am Unfallort das Kennzeichen des Autos. Sofort wurde eine Fahndung nach dem Lenker eingeleitet. Lange mussten die Beamten nicht suchen. Der 48-jährige Lenker erzählte nämlich einem Freund über den Unfall, der ihn dann auf eine Polizeiinspektion in (10.) Wien-Favoriten. Ein Alkomaten-Test mit dem Unfalllenker ergab 1,12 Promille. „Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, so die Polizei. Das stark beschädigte Auto kam in Niederösterreich (Leopoldsdorf) zum Stillstand.