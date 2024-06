Zum Schutz der Bürger: 300 Kilogramm Lebensmittel wurden vernichtet

Bei gemeinsamen Kontrollaktionen der Landeverkehrsabteilung Wien, des Wiener Marktamts und der Magistratsabteilung für Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten (MA 46) werden in der Stadt Wien regelmäßige Überprüfungen von Klein-LKWs durchgeführt. Das Marktamt kontrolliert hierbei vorwiegend die Einhaltung der Gewerbeord- nung, des Güterbeförderungsgesetzes und des Lebensmittelrechts.

Kontrollen werden durchgeführt

Beamte der LVA führen hierbei verkehrsrechtliche Kontrollen durch, begutachten den Zustand der jeweiligen Fahrzeuge und führen diese unter Umständen der Wiener Landesfahrzeugprüfstelle vor. Vom Leiter der LVA Wien, Generalmajor Thomas Losko, wurde die behördenübergreifende Zusammenarbeit als immens förderlich und wichtig kategorisiert: „Unsere Kolleginnen und Kollegen sind stets um die Sicherheit im Straßenverkehr bemüht. Die dahingehend sehr gut funktionierende Kooperation mit der Magistratsabteilung 46 sowie dem Marktamt, ist summa summarum ein Garant für die qualitativ hochwertige und professionelle Durchführung von Kontrollen zu Gunsten der Sicherheit der Bevölkerung Wiens sowie darüber hinaus auf unseren Straßen.“

Überladene Lastwagen

Im Zuge einer Kontrolle der Schwerpunktaktion am 18. Juni 2024 konnte durch Einsatzkräfte der LVA ein offensichtlich überladener LKW wahrgenommen werden. Dieser wurde der Wiener Landesfahrzeugprüfstelle vorgeführt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der LKW Tiefkühlprodukte völlig ungekühlt transportierte. Bei der Einstichmessung durch das Marktamt, die mit einem geeichten Thermometer durchgeführt wurde, zeigte sich, dass Tiefkühlknödel nur eine Temperatur von -0,7 °C aufwiesen. Oberflächenmessungen am Hühnerfleisch ergaben sogar Temperaturen von bis zu +13,3 °C, was weit über der zulässigen Höchsttemperatur für den Transport von Tiefkühlwaren liegt. Aufgrund dieser Feststellungen und der Tatsache, dass der Kleintransporter gewichtsmäßig überladen war, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt mussten 300 kg an unsicheren Lebensmitteln, darunter Garnelen, Frühlingsrollen, Ente und Hühnerfleisch, aus dem Verkehr gezogen und vernichtet werden.

Zum Schutz der Bürger

Diese Maßnahme dient dem Schutz der Bürger und der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit. Marktamtsdirektor Andreas Kutheil betonte die Wichtigkeit der täglichen Kon- trollen: „Das Marktamt ist täglich rund um die Uhr unterwegs, das Einsatzge- biet ist breit: Es reicht vom Wirtshaus ums Eck bis zum Supermarkt, den Produktionsbetrieben über Großküchen, Lebensmittellieferungen bis hin zum behördlichen Konsumentenschutz und den Wiener Märkten. Unsere Kontrollen sind Ihre Sicherheit, denn Essen und Trinken müssen alle und alle wollen wir sichere Lebensmittel.“