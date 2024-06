LKH Graz II: Zentrum für Suchtmedizin unter neuer Leitung

Dr. Martin Ecker bringt zahlreiche und umfangreiche Erfahrungen in die Position des Primarius am Zentrum für Suchtmedizin mit: 2004 promovierte er als Doktor der gesamten Heilkunde an der Medizinischen Universität Graz, danach absolvierte er eine vielseitige Ausbildung im Turnus zum Arzt für Allgemeinmedizin. Von 2008 bis 2010 begann er mit seiner Spezialisierung im Bereich der medizinischen Psychotherapie an der Universitätsklinik für medizinische Psychologie und Psychotherapie am LKH Graz. Im Jahr 2010 wechselte er ins damalige LSF (aktuell LKH Graz II – Standort Süd) und schloss dort seine Ausbildung erfolgreich ab. Ab 2014 fungierte Ecker als Oberarzt an der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie II und seit 2015 zusätzlich als Ausbildungsoberarzt und schließlich als Stationsleitender Oberarzt. Durch zusätzliche Ausbildungen in der Psychodynamischen Psychotherapie, in Sexualtherapie, der Schlafmedizin sowie der Substitutionsbehandlung hat er sein fachliches Spektrum kontinuierlich erweitert. Durch unterschiedliche Hospitationen an renommierten Abteilungen bildete sich Ecker laufend fort und sicherte sich dadurch über eine umfangreiche Vernetzung im Bereich der Suchtmedizin. Diese Zusammenarbeit ermöglicht dem neuen Primarius für Suchtmedizin einen intensiven Austausch mit Experten auf diesem Gebiet.

Er betreut auch Patienten in luftigen Höhenlagen

Ecker ist aktives Gründungsmitglied des Netzwerks angewandte Psychiatrie (NAP), welches sich der Förderung praxisnaher psychiatrischer Behandlungsmethoden verschrieben hat. Er ist in mehreren weiteren Fachgesellschaften aktiv tätig, wobei er sich durch seine differenzierte Herangehensweise einen Namen gemacht hat. Prim. Ecker ist als Vortragender auf internationalen Kongressen regelmäßig präsent, wo er seine Expertise zu Themen wie ADHS, Sexualität, Schlafstörungen und Sucht einem internationalen Publikum weitergibt. Seine Vorträge sind bekannt für ihre Praxisnähe und ihren hohen wissenschaftlichen Anspruch. Das hat Ecker in der Fachwelt internationale Anerkennung eingebracht. Zusätzlich ist Ecker als Alpin- und Höhenmediziner tätig. In dieser Funktion verbindet er seine Leidenschaft für den Bergsport mit medizinischer Expertise, um Patienten in luftigen Höhenlagen sicher zu betreuen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2024 um 16:22 Uhr aktualisiert