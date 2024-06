Keine Lieferung: Skulptur in der Italiener Straße lässt auf sich warten

Die rostrote Skulptur ziert bald den Kreisverkehr in der Italiener Straße in Villach.

Der neue Kreisverkehr in der Italiener Straße zählte 2023 zu den wichtigsten städtischen Straßenbauprojekten. Schon bald wird er durch eine Skulptur aufgewertet. 5 Minuten berichtete darüber. „Diese ist der hölzernen Trophäe des Bruno-Gironcoli-Förderpreises nachempfunden. Das Kunstwerk soll tagsüber ein faszinierendes Schattenspiel bieten und nachts die Stadteinfahrt durch ihre Beleuchtung in Szene setzen […]“, erklärt Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). In der Praxis wird die Skulptur von Lehrlingen der KMF-Lehrlingsakademie aus rostbraunen Cortenstahl gefertigt. Die sechs Meter hohe, kubische Konstruktion, in der eine amorphe Blase sichtbar wird, besteht aus drei Zentimeter starken Stahllamellen.

Wann kommt die Skulptur?

Die sechs Meter hohe Skulptur ziert bald den Kreisverkehr in der Italiener Straße in Villach. Doch wann ist es so weit? Auf Nachfrage von 5 Minuten war nun die Rede von Lieferschwierigkeiten des Stahls, der für die Skulptur benötigt wird. Sobald dieser wieder lieferbar ist, wird die Skulptur so rasch wie möglich gefertigt und aufgestellt. Der genaue Zeitplan konnte leider noch nicht genannt werden.