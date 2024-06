Grazer Citypark bekommt Zuwachs: Diese Betriebe eröffnen noch heuer

Die INTERSPAR Neueröffnung findet bereits am 9. Juli 2024 statt. „Wir wissen, dass sich auch schon sehr viele Kunden darauf freuen“, sagt Center-Manager Wolfgang Forstner. Im Herbst wird dann auf 1.600 Quadratmeter zwischen MediaMarkt und Müller im Panoramageschoß (ehemalige Fläche der „Banksy“-Ausstellung) das Fitnessstudio Speedfit eröffnen. Der Anbieter Speedfit hat bereits zahlreiche Standorte in Österreich, in Graz ist das größte Studio der Gruppe geplant. Die Öffnungszeiten sind von 6 bis 24 Uhr täglich angesetzt. „Damit schaffen wir einen absoluten Mehrwert für unsere Kunden und erweitern unseren pulsierenden Lebensraum mit höchster Kundenrelevanz. Als Speedfit mit der Bewerbung begonnen hat, haben mich sowohl beruflich als auch privat sehr viele positive Nachrichten erreicht. Die Vorfreude ist dementsprechend groß!“, ergänzt Forstner.

Peek und Cloppenburg eröffnet im Herbst

Peek & Cloppenburg wird mit über 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche die Fashion Kompetenz zusätzlich verstärken, die Umbauarbeiten dazu sind auch vom Lazarettgürtel aus bereits gut zu sehen. „Insgesamt wird der CITYPARK im zweiten Halbjahr 2024 mehr als 10.000 Quadratmeter an neuer bzw. umgebauter Verkaufsfläche bieten, das ist rund ein Viertel des gesamten Volumens“, so Forstner mit einer kleinen rechnerischen Darstellung. Zum Jahresende hin, im Dezember, öffnet HERVIS seine Tore auf einem neuen Standort im Erdgeschoß. Neben den vielen neugestalteten Flächen im Center selbst schreitet auch die Quartiersentwicklung rund um den CITYPARK voran. Dazu ist Geschäftsführer und Eigentümervertreter Martin Poppmeier in Abstimmung mit der Stadt und die Realisierung der Straßenbahnlinie wird weiterverfolgt. „Das wird ein Impulsgeber für eine positive Weiterentwicklung im Bezirk Gries sein“, so Martin Poppmeier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2024 um 18:20 Uhr aktualisiert