„Aufwind“ hilft Kindern und Jugendlichen in Not seit 20 Jahren

Das Angebot des Sozialressorts des Landes Steiermark steht für Kinder und Jugendliche zwischen elf und 21 Jahren in schwierigen Lebenssituationen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe seit 20 Jahren zur Verfügung. Die Kinder und Jugendlichen leben in Wohngemeinschaften, werden sozialpädagogisch betreut, besuchen die Schule und können eine Lehrausbildung absolvieren – unter anderem zum Friseur und in der Kosmetik, in der Gärtnerei und der Küche. Am Donnerstag wurde die Gründung dieser Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung vor 20 Jahren als Zusammenschluss zweier Landesjugendheime gefeiert.

„20 Jahre AUFWIND sind ein schöner Anlass, um zu feiern“

Unter den Gästen des Festaktes, der vom Musikkabarettisten Jörg Martin Willnauer moderiert wurde: Soziallandesrätin Doris Kampus, Bundesrat Günther Ruprecht, die Bezirkshauptleute Nina Pölzl, Heinz Schwarzbeck und Kerstin Raith-Schweighofer, Sozialabteilungsleiterin Barbara Pitner, Landesrechnungshofdirektor Heinz Drobesch sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik wie Veronika Nitsche (Grüne) und Robert Reif (Neos), Nachbarn des AUFWIND – und natürlich derzeitige und ehemalige Jugendliche der Wohngruppe und deren Eltern. Sie alle wurden von der Leiterin der Einrichtung, Sigrid Drobesch-Reissner, sehr herzlich willkommen geheißen. Soziallandesrätin Doris Kampus weiß: „20 Jahre AUFWIND sind ein schöner Anlass, um zu feiern. Denn AUFWIND bietet Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebensumständen ein gutes und sicheres Zuhause. Im AUFWIND sein, aufsteigen, nach oben kommen – das ist ja ein sehr schönes Bild. Ein großes Dankeschön geht auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Herz und Verstand engagiert sind.”

In 20 Jahren gab es für 500 Kinder und Jugendliche „Aufwind“ ins Leben

In den vergangenen 20 Jahren waren an die 500 Kinder und Jugendliche im AUFWIND, aktuell sind es 46 Kinder und Jugendliche im Arbeits- und Wohnbereich. Dort werden sie von 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Musikalisch führte der Chor SoSamma unter der Leitung von Vesna Petkovic durch das Programm. Neben der musikalischen Darbietung von Sozialpädagoginnen und -pädagogen gemeinsam mit Jugendlichen einer Wohngruppe erzählten Kinder und Jugendliche von einst, frischten berührende Erinnerungen auf und blickten auf ihren bisherigen Lebensweg zurück. Zudem wurden langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren jeweiligen Dienstjubiläen – unter anderem bis zu 45 Jahren Dienstjahren – beglückwünscht. Im Anschluss verwöhnten die Lehrlinge aus der hauseigenen Küche mit selbstzubereiteten Speisen und es bestand die Möglichkeit, Betriebe und Wohngruppen, sowie die Ellen Key-Schule und den Psychologischen Dienst im AUFWIND zu besuchen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2024 um 19:38 Uhr aktualisiert