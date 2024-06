Frau (23) auf Diebestour mit ihren Kindern: Festnahme

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden alarmiert, da eine Frau (23, StA.: Rumänien), ihre drei unmündigen Kinder und ihre ebenfalls unmündige Cousine nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriefachgeschäft sowie in einem Bekleidungsgeschäft angehalten wurden. Eine weitere erwachsene Frau (20) soll ebenfalls an den Diebstählen beteiligt gewesen sein, konnte aber vom Tatort flüchten. Im Zuge der Sachverhaltsklärung konnte der Tatverdächtigen noch ein versuchter Ladendiebstahl in einem anderen Einkaufszentrum zur Last gelegt werden.

Die Kinder sind jetzt in der Obhut der Stadt Wien

Die 23-Jährige zeigte sich zu den Vorwürfen geständig. Sie wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Weiters wurde festgestellt, dass gegen die 23-Jährige eine aufrechte aufenthaltsbeendende Maßnahme nach fremdenrechtlichen Bestimmungen besteht. Die unmündigen Kinder wurden in die Obhut der Stadt Wien gegeben.