So bunt wird das Sommersportschnuppern in Klagenfurt

Zu den Highlights des diesjährigen Programms zählen unter anderem die neuen Angebote Allstep (All sports step by step), Modellflug, HOT-Kindertraining und der Zentra Schnupper-Workshop (für mehr (Selbst-) Sicherheit online und offline für Mädchen). Weitere spannende Aktivitäten umfassen Basketball, Billard, BMX, Bodenschießen, Familienwanderungen, diverse Kampfsportarten, Klettern, Orientierungslauf, Matten Schispringen, Mountainbike, Segelfliegen, Tanzen, Turnen, Yoga, Skateboarden, Fußball für Mädchen, Triathlon, Kajak, Rudern und Segeln. Organisiert wird das Sportschnuppern vom Sportamt Klagenfurt.

Sommersportschnuppern: Neue Kontakte knüpfen und die Liebe zum Sport entdecken

Die Anmeldung für die kostenlosen Kurse ist ab dem 19. Juni 2024 um 10 Uhr möglich. Interessierte können sich per Anmeldekarte, über die Homepage oder via Mail an [email protected] registrieren. „Das jährliche Sommersportschnuppern ist eine wunderbare Möglichkeit für Kinder über sich selbst hinauszuwachsen, neue Kontakte zu knüpfen und die Liebe zum Sport zu entdecken“, so Sportreferent Stadtrat Franz Petritz. Als Abschluss der Veranstaltung ist am 3. August 2024 von 16.30 bis 19.30 Uhr noch eine große Sportschnupperparty geplant. Sie findet auf der Spielwiese am Kreuzbergl in Klagenfurt statt und bietet ein buntes Programm für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an.