Mann rastet in Freibad aus und verletzt zwei Personen: Festnahme

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden drohte am 18. Juni 2024 gegen 18.25 Uhr im Freibad Laakirchen einem 13-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden damit, dass er seinen Vater und seinen Opa totschlagen werde. Anschließend bedrohte er telefonisch seinen Vater, dass er seine Familie schlagen werde. Als der 29-jährige Onkel des 13-Jährigen im Freibad die Situation beruhigen wollte, versetzte ihm der 34-Jährige einen Kopfstoß und verletzte ihn dadurch. Auch der herbeigerufene 31-jährige Bademeister aus dem Bezirk Gmunden wurde von dem 34-Jährigen attackiert und verletzt. Schließlich wurde der äußerst aggressive Angreifer von Kräften der SIG OÖ festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 34-Jährige am 19. Juni 2024 nach der Einvernahme in die Justizanstalt Wels überstellt.