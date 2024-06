Beratung für Anerkennung ausländischer Qualifikationen wird verstärkt

Für reglementierte Berufe, etwa im Pflege- und Gesundheitsbereich sowie im pädagogischen Bereich, muss im Vorfeld eine formale Anerkennung der mitgebrachten Qualifikationen erfolgen. Dieser Prozess der Nostrifizierung folgt klar definierten Vorgaben, so dass ein Durchlaufen ohne Beratung und Begleitung oft nicht erfolgreich ist. Die Anerkennung von Ausbildungen aus Drittstaaten ist hierbei besonders kompliziert und differiert in jedem Bundesland. Während dieses oft langwierigen Nostrifikationsprozesses gibt es so gut wie keine Möglichkeiten in branchennahen Bereichen zu arbeiten. Das Integrationsreferat der Stadt Graz verstärkt daher gemeinsam mit dem Sozialamt sowie der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung die Beratung, Betreuung und das Coaching für Unternehmen, die anerkannte Geflüchtete und Drittstaatsangehörige bereits beschäftigen oder dies zukünftig vorhaben.

Unterstützung für Grazer Unternehmen

„Wir brauchen in zahlreichen Bereichen dringend gut ausgebildete Fachkräfte. Wir wollen das vorhandene Potential nützen. Daher unterstützen wir Personen bei der Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Qualifikationen und beraten Unternehmen in der komplexen Angelegenheit, um besser auch aus diesem Potential-Pool schöpfen zu können “, so der Grazer Stadtrat für Arbeit und Beschäftigung, Robert Krotzer (KPÖ). Auch Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP) wei´ß: „Eine der größten Herausforderungen für Unternehmer:innen ist nach wie vor der Arbeits- und Fachkräftemangel. Mit der neuen Serviceleistung, die von ZEBRA umgesetzt wird, unterstützen wir zum einen Grazer Unternehmen bei den schwierigen Fragestellungen rund um die Anerkennung von im Ausland absolvierten Ausbildungen potentieller Arbeitskräfte. Zum anderen leisten wir damit aber auch einen aktiven Beitrag zur Integration von Zuwanderern.“

Beratungsangebot wird verstärkt

Das neue, kostenlose Angebot Anerkennungsberatung ausländischer Qualifikationen für Grazer Unternehmen von Zebra dockt hier an und bietet Beratung und Begleitung im Anerkennungsprozess potentieller Arbeitskräfte.

Ziele im Überblick Ziele des Angebots sind: die Aufbereitung und Weitergabe von Informationen an Grazer Unternehmen zum Thema Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen ,

die Aufbereitung und Weitergabe Informationen an zum Thema Anerkennung Ausland erworbenen , die Unterstützung, Beratung und Begleitung von Grazer Unternehmen mit dem Schwerpunkt im Pflege- und Gesundheitsbereich sowie im pädagogischen Bereich bei der Anerkennung von ausländischen Qualifikationen potentieller Arbeitskräfte und

die Förderung der konstruktiven Arbeit zwischen Betrieben, Unternehmen , Anlaufstellen, öffentlichen Stellen, und interessierten Fachkräften.

„Immer mehr Unternehmen leiden unter einem Fachkräftemangel, dem sehr oft durch die Anstellung anerkannter Flüchtlinge bzw. Zuwanderer entgegengewirkt werden könnte. Oft gibt es jedoch Unsicherheiten bezüglich Ausbildung und Qualifikationen. Wir begleiten die Unternehmen während des oft schwierigen Anerkennungsprozesses. Bei Zebra haben wir dafür eine kompetente Ansprechstelle für alle Unternehmer:innen“, betont Zebra-Geschäftsführerin Alexandra Köck.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2024 um 20:41 Uhr aktualisiert