Ehrungsfeier: Festakt in der Landespolizeidirektion Kärnten

Veröffentlicht am 20. Juni 2024, 16:44 / ©Polizei Kärnten/Dexl

Vier Kollegen erhielten ein Ehrenzeichen der Republik. Sechs Kollegen wurden in Leitungsfunktionen bestellt und erhielten ihre Bestellungsdekrete. Drei Kollegen wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Ehrungen und Bestellungsdekrete

Das „Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich“ wurde an Chefinspektor i.R. Peter Mokre, zuletzt Assistenzbereichsleiter des LKA, AB 03 (OSE-Operative Sondereinheiten), Kontrollinspektor Helmut Altmann, Kommandant der Polizeiinspektion Patergassen, Kontrollinspektor Bruno Valente, Kommandant der Polizeiinspektion Villach-Auen verliehen. Das „Silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich“ erhielt Gruppeninspektor Walter Tillian, Mitarbeiter der Autobahnpolizeiinspektion Villach. Ihre Bestellungsdekrete erhielten Amtsdirektor Thomas Joham zum Referatsleiter der Logistikabteilung, FB 3 (Sachressourcen und Polizeitechnik), Chefinspektor Michael Krumpl zum Kommandanten der Polizeiinspektion Villach Bahnhof-FGP, Chefinspektor Bernd Wastian zum Assistenzbereichsleiter des LKA, AB 03 (OSE-Operative Sondereinheiten), Kontrollinspektor Robert Hinterlaßnig zum Kommandanten der Polizeiinspektion Feistritz/Drau, Kontrollinspektor Markus Kalsberger zum Kommandanten der Polizeiinspektion Pörtschach/WS und Kontrollinspektor Michael Müller zum Kommandanten der Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See.

©Polizei Kärnten/Dexl | Ruhestandsversetzungen: Erwin Kopainik, Jakob Robert Graber, Franz Richau ©Polizei Kärnten/Dexl | Belobende Anerkennung: Leiter der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung Hofrat Armin Lukmann, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, Gabriella Goldberger, interim. Kdt-Stv des BPK Feldkirchen Oberstleutnant Herwig Zimmermann ©Polizei Kärnten/Dexl | Ehrenzeichen: Walter Tillian, Peter Mokre, Bruno Valente, Herlmut Altmann

Der wohlverdiente Ruhestand und belobende Anerkennung

Ihre Ruhestandsdekrete erhielten Chefinspektor Jakob Robert Graber, Kommandant der Polizeiinspektion Klagenfurt/WS-Fremdenpolizei, Chefinspektor Erwin Kopainik, Fachbereichsleiter des FB 2 (Vermögensdelikte) im SPK Villach, Kriminalreferat und Chefinspektor Franz Richau, Kommandant der Polizeiinspektion Villach-Trattengasse. Revierinspektorin Gabriella Goldberger der Polizeiinspektion Arnoldstein sowie vier Kollegen des Koordinierten Kriminaldienstes im Bezirkspolizeikommando Villach wurde eine „belobende Anerkennung“ zuteil. Gabriella Goldberger konnte durch ihr beherztes und engagiertes Einschreiten wesentlich zur Aufklärung eines internationalen Waffenhandels beitragen. Die vier Kollegen konnten nach monatelanger Ermittlungstätigkeit im Februar 2024 einen organisierten Suchtgifthandel von Slowenien in das Bundesland Kärnten zerschlagen. Umrahmt wurde der Festakt in bewährter Weise vom Bläserensemble der Polizeimusik Kärnten.