Niederösterreicher knackt den „Geburtstagszahlen“ Jackpot

Gestern Abend wurde der Lotto Jackpot mit knapp 1,4 Millionen Euro in Niederösterreich geknackt. Ein Niederösterreicher oder eine Niederösterreicherin hatte die „sechs Richtigen“, die in dieser Runde alle aus den beliebten Geburtstagszahlen (Zahlen bis 31) bestanden, auf einem Lotto Normalschein richtig getippt. Bei der nächsten Runde am kommenden Sonntag geht es nun bei Lotto für den Sechser wieder um eine Million Euro.

Fünf Fünfer mit Zusatzzahl

In dieser Runde wurden die Geburtstagszahlen noch durch die Zusatzzahl 3 ergänzt. Damit gab es am Mittwoch gleich fünf Fünfer mit Zusatzzahl, die jeweils knapp 19.000 Euro gewinnen. Zwei der Fünfer mit Zusatzzahl gehen ebenfalls nach Niederösterreich, je einer nach Vorarlberg, Kärnten und an einen bzw. eine win2day-User. Alle fünf wurden ebenfalls via Lotto Normalschein getippt.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung am Mittwoch endete ohne einen Sechser. Die Gewinnsumme aus dem Sechserrang wurde daher gemäß den Spielbedingungen auf die Fünfer aufgeteilt. Die 44 LottoPlus Fünfer dürfen sich somit über jeweils 6000,60 Euro freuen. Bei der nächsten Ziehung werden für den LottoPlus Sechser 200.000 Euro erwartet.

Joker

Für die Mittwochsziehung wurde kein Wettschein mit der richtigen Joker Zahl abgegeben, daher wartet kommenden Sonntag nun ein Jackpot auf die Spielteilnehmer. Für die richtige Ziffernkombination werden in der nächsten Joker Ziehung rund 400.000 Euro ausgespielt.