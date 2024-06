Missgeschick: Statt 24 wurden 2.400 Euro abgebucht

Veröffentlicht am 20. Juni 2024, 17:38 / ©pixabay.com

Eine Frau aus dem Bezirk St. Pölten Land entdeckte bei einem TV-Werbesender ein Produkt im Wert von 23,94 Euro und entschied sich zum Kauf. Sie zahlte die Rechnung per Zahlschein am Automaten ihrer Bank. Doch als sie ihre Kontoauszüge überprüfte, staunte sie nicht schlecht: Anstatt der erwarteten 23,94 Euro waren satte 2.394 Euro an den Shop des Senders überwiesen worden.

Arbeiterkammer konnte helfen

Sofort suchte die verärgerte Konsumentin Rat bei der AK-Konsumentenberatung. Die Expertder AK nahmen Kontakt mit dem Shop auf und baten um Rückzahlung des zu viel überwiesenen Betrags. Da dies zunächst nicht geschah, wandte sich die Konsumentin zusätzlich an ihre Bank. Diese erklärte zwar, den Betrag zurückholen zu können, verlangte jedoch eine Gebühr von 70 Euro. Trotz des technischen Fehlers beim Automaten beharrte die Bank darauf, dass die Konsumentin selbst verantwortlich sei, da sie den falsch eingelesenen Betrag bestätigt habe.

Geld wurde zurücküberwiesen

Auf Empfehlung der Konsumentenberatung entschied sich die Frau, das Geld nicht kostenpflichtig durch die Bank zurückzufordern. Glücklicherweise kam wenig später Hilfe von anderer Seite: Der Shop reagierte auf die Intervention der AK und überwies die zu viel bezahlte Summe von 2.370 Euro zurück. AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser betonte die Bedeutung der AK-Intervention: „Dank der Unterstützung durch die AK konnte die Konsumentin ihr Geld rasch und kostenlos zurückbekommen.“