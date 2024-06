Das halten die Steirer von ihren Nachbarn

Seine Nachbarn kann man sich nicht immer aussuchen. Doch wer ein gutes Verhältnis zu ihnen hat, weiß das meist zu schätzen. Wie die aktuelle Trendstudie von ImmoScout24 unter 1.000 Befragten zeigt, sind die Kärntner mit ihrer Nachbarschaft im Österreichvergleich am zufriedensten, in Salzburg kann jeder Zehnte seine Nachbarn nicht ausstehen.

Unterschiedliches Empfinden

Im Durchschnitt hält sich die (Un)Zufriedenheit der Österreicher mit ihren Nachbarn mehr oder weniger die Waage: Etwas mehr als ein Drittel (38 Prozent) ist sehr glücklich, 4 von 10 Personen sagen, dass manche in der Nachbarschaft nerven. Nicht ausstehen können die Nachbarn nur 4 Prozent. Je 9 Prozent kennen sie zu wenig, um das zu beurteilen beziehungsweise haben keinen Kontakt.

Steiermark liegt im österreichischen Durchschnitt

Nahe am österreichischen Durchschnitt liegen Niederösterreich, die Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Hier sind etwa 4 von 10 sehr glücklich mit ihren Nachbarn, rund ebenso viele geben an, dass manche von ihnen nerven. In Vorarlberg gibt es mehr Personen, die die Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung nicht ausstehen können (6 Prozent). In der Steiermark sagen das 4 Prozent, in Tirol und Niederösterreich nur 2 Prozent. In Tirol kennen dafür 16 Prozent die Nachbarn zu wenig, um sich eine Meinung zu bilden (Stmk: 8 Prozent, Vbg: 7 Prozent, NÖ: 4 Prozent).