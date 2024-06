AMS Kärnten wurde ausgezeichnet: Staatspreis für Unternehmensqualität

Die Jury begründete diese Entscheidung wie folgt: „Das AMS Kärnten ist durch intensive Einbindung aller Führungskräfte und Mitarbeitenden sowie wertorientiertes Leadership ein Vorbild in der Arbeit an der Organisationskultur. Die maßgeschneiderte Balanced Scorecard und der Mix an gewichteten Indikatoren ermöglichen dem AMS eine zielgerichtete und nachhaltige Entwicklung. Systematisches Management und Leadership ermöglichen ausgeprägte Kundenorientierung, wofür Innovation und Organisationskultur entscheidend sind.“

Exzellente Arbeit und konsequente Weiterentwicklung

„Der Staatspreis Unternehmensqualität ist die höchste staatliche Auszeichnung für herausragende Unternehmens- und Organisationsqualität, systematisches Management und wertorientiertes Leadership. Die Verleihung der Auszeichnung an das AMS Kärnten als Organisation zeigt, dass dort exzellente Arbeit geleistet und konsequente Weiterentwicklung gelebt wird. Ich gratuliere dem Team des AMS Kärnten sehr herzlich zu diesem Staatspreis und den nominierten Unternehmen zur Auszeichnung“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher. „Mit diesem Staatspreis zeichnen wir unternehmerische Exzellenz aus. Der Preis symbolisiert Erfolg, Engagement und Innovationskraft. Die preisgekrönten Unternehmen zeigen durch ihre außerordentliche Performance in Innovation, Kundenorientierung, Weiterbildung und Leadership, dass sie für die zentralen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft bestens gerüstet sind“, erklärte Roland Weinert, Sektionschef im BMAW, und gratulierte den prämierten Unternehmen.

Peter Kaiser und Gaby Schaunig gratulieren: AMS ist starker Partner des Landes

Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig gratulieren herzlich: Die herausragende Qualität macht das AMS zu einem starken Partner des Landes. „Diese Auszeichnung ist mehr als verdient und unterstreicht die hervorragende Qualität der Arbeit, die vom engagierten Team des AMS Kärnten rund um Landesgeschäftsführer Peter Wedenig Tag für Tag geleistet wird“, betonen Peter Kaiser und Gaby Schaunig. Eine Qualität, die sich auch in der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen dem Land Kärnten und dem Arbeitsmarktservice zeigt. „Es ist gut zu wissen, einen so starken – und jetzt auch vom Staat ausgezeichneten – Partner, der nicht nur sein Angebot an die Kundinnen und Kunden, sondern auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig weiterentwickelt, an seiner Seite zu haben“, sind sich Kaiser und Schaunig einig. Sie heben die Vorbildwirkung hervor, die das AMS Kärnten damit einnimmt. „Konsequentes Arbeiten an der Qualitätsverbesserung unter drei Blickwinkeln – Kundinnen- und Kunden-Orientierung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Orientierung und Geschäftsergebnisse – sind die Basis für diesen Erfolg und den Gewinn des Staatspreises“, freut sich Wedenig über die Auszeichnung. „Dazu gehört ein agiles Management mit einer konsequenten Ausrichtung an einer ausgeprägten Unternehmenskultur und unseren Unternehmenswerten.“