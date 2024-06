Frontal Crash mit Klein-Lkw: Lenker (81) schwer verletzt

Veröffentlicht am 20. Juni 2024, 18:26 / ©5 Minuten

Ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt lenkte seinen Pkw am 20. Juni 2024 gegen 11.10 Uhr auf der L1415 von Schwertberg kommend Richtung Tragwein. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann im Ortschaftsbereich Haarland, Gemeinde Tragwein, in einer leichten Rechtskurve auf die linke Fahrbahnhälfte und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw, gelenkt von einem 24-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt. Dabei wurde der 81-Jährige schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.