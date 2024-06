Schwer verletzt: Mann stürzte von Leiter in die Tiefe

Veröffentlicht am 20. Juni 2024, 18:35 / ©ARA Flugrettung

Am 20. Juni 2024 war ein 64-jähriger Mann mit dem Montieren von Blechteilen an seinem Carport beschäftigt. Zur Durchführung dieser Arbeiten hatte er eine circa drei Meter lange Leiter am Holzträger seines Carports angelehnt. Gegen 15.30 Uhr verlor der Arbeiter beim Montieren eines Bleches mittels Akkuschrauber das Gleichgewicht und stürzte aus rund zwei Meter Höhe nach hinten von der Leiter.

Mann schwer verletzt

Er erlitt dabei eine Verletzung am linken Handgelenk und eine schwere Schulterverletzung. Seine, zum Zeitpunkt der Arbeiten anwesende, Ehefrau verständigte sofort die Rettungskräfte. Der Mann wurde vor Ort vom Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 17 erstversorgt und in weiterer Folge in das LKH Judenburg geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2024 um 19:00 Uhr aktualisiert