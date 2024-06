Nachfolger gesucht: Postpartner-Filiale in Drobollach schließt ihre Tore

Am 28. Juni 2024 schließt die Familie Dieringer die Postpartner-Filiale in Drobollach. Nach einem Nachfolger wird nun gesucht.

Am 28. Juni 2024 schließt die Familie Dieringer die Postpartner-Filiale in Drobollach. Nach einem Nachfolger wird nun gesucht.

Viele von euch kennen bestimmt die Postpartner-Filiale in Drobollach am Faaker See. Jetzt hat die Familie Dieringer die Schließung verkündet. Doch wie geht’s nun weiter? Mit einer Ausschreibung sucht die Familie nach einem Nachfolger und wendet sich mit diesen Worten an die Leute: „Wenn Sie Interesse daran haben, die Infrastruktur für alle DrobollacherInnen aufrechtzuerhalten (auch mit den bisherigen Räumlichkeiten möglich) bitten wir um Kontaktaufnahme mit uns oder direkt mit dem Filialmanagement unter: 06646247267, Gerne weitersagen, Danke! Luzia und Albin Dieringer“