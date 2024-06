Lenker verfuhr sich: Lkw wurde binnen einer Stunde zwei Mal geborgen

Am 20. Juni 2024, um 09.20 Uhr, wurde die zuständige Polizeistreife nach Statz, beordert. An der Einsatzörtlichkeit konnte ein LKW samt Sattelanhänger, zwischen einer Betonmauer und einem Haus vorgefunden werden. Gegen 11.00 Uhr wurde der LKW durch eine Abschleppfirma Firma geborgen. Gegen 11.40 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er beobachtet hätte, wie ein LKW in Steinach am Brenner, Erlach, in Richtung Maraucherbergstraße fahren würde. Beim Eintreffen der Streife konnte derselbe LKW-Lenker, mit seinem LKW, bei der Kreuzung Trinserstraße/Maraucherbergstraße, angetroffen werden. Der LKW-Lenker konnte seinen LKW nicht mehr von der dortigen Örtlichkeit befreien. Im Zuge der Fahrt dorthin beschädigte dieser drei Holzzäune, eine Steinmauer sowie eine Hauskante. Die Abschleppfirma musste abermals anrücken und den LKW mit schwerem Gerät bergen. Anzeigen folgen.