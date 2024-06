Matura: In diesem Fach gab es in der Steiermark die meisten „Sehr gut“

Die standardisierte Reife- und Diplomprüfung 2024 ist beendet. Dabei zeigt sich in allen Schulformen ein ähnliches Bild wie im vorigen Schuljahr. So konnte die Zentralmatura an Österreichs Schulen erneut gut absolviert werden, sowohl was die positiven Ergebnisse als auch die „Sehr gut-Quoten“ betrifft. Doch wie sehen die Ergebnisse in der Steiermark aus?

In der Steiermark gab es die meisten „Sehr gut“ in diesem Fach

„Ich gratuliere allen Kandidatinnen und Kandidaten zur erfolgreichen Absolvierung der schriftlichen Matura. Besonders erfreulich sind die steirischen Stockerlplätze im Bundesländervergleich“, so Werner Amon, Bildungslandesrat & Präsident der Bildungsdirektion für Steiermark. So konnten die steirischen AHS-Maturant/innen auch heuer wieder die höchste Anzahl von Sehr gut und gleichauf mit Oberösterreich und Salzburg die geringste Anzahl von Nicht genügend im Fach Deutsch erreichen, heißt es aus der steirischen Bildungsdirektion.

Platz Drei für „Sehr Gut“ in Englisch

In Englisch haben die AHS-Kandidaten bei den Sehr gut den dritten Platz erreicht. Bei den Nicht genügend vermochten es die Maturanten, dass nach Einrechnung der Jahresnote und der Kompensationsprüfung nur noch 0,6 % aller Endergebnisse „Fünfer“ waren. Das entspricht ebenso der drittgeringsten Zahl von Nicht genügend im Österreich-Schnitt.

So viele Nicht Genügend gab es in Mathematik

In Mathematik haben die AHS-Kandidaten bei den Sehr gut den vierten Platz erreicht. Nach Einrechnung der Jahresnote und der Kompensationsprüfung haben 1,9 % der Maturanten ein Nicht genügend. Sie liegen damit österreichweit im Mittelfeld.

So sieht es in den Berufsbildenden höheren Schulen aus

Nach Kärnten verzeichnet die Steiermark gemeinsam mit Wien im Fach Deutsch die meisten Sehr gut. Im Fach Englisch ist es den steirischen BHS-Maturanten gelungen, Höchstleistungen zu erzielen. Die Kandidaten haben bei den Sehr gut den ersten Platz erreicht. Im Fach Angewandte Mathematik erreichten die Kandidaten den dritten Platz nach Oberösterreich und Salzburg bei der Anzahl der Sehr gut.