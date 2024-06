Sommerbaustellen bei den Wiener Linien: Hier gibt es Beeinträchtigungen

Die U4 erhält zwischen Schwedenplatz und Schottenring neue Tunnelträger, der Bahnsteig in Kagran wird erneuert und die Weichen für die neuen Straßenbahnlinien 12 und 27 werden eingebaut. Die Wiener Linien nutzen für die umfassenden Arbeiten wieder, wie gewohnt die verkehrsärmere Urlaubszeit, um die Einschränkungen für Fahrgäste so gering wie möglich zu halten.

Neues Rückgrat für die U4

Die U4 ist die U-Bahn-Linie mit der ältesten Infrastruktur. Die gesamte Trasse besteht aus der historischen Stadtbahnstrecke, ein Großteil ist über 100 Jahre alt. In den vergangenen Jahren wurde die Linie bereits umfassend modernisiert, unter anderem wurden Stellwerke, Gleise und Tunneldecken erneuert. Heuer ist die Sanierung von insgesamt 94 Tunnelträgern unter dem Franz-Josefs-Kai dran. Während der Arbeiten kann die U4 von 29. Juni bis inkl. 1. September nicht zwischen Schwedenplatz und Schottenring fahren – ersatzweise werden die Linien 71 und U2Z bis Schwedenplatz verlängert. Der Tausch von Gleisen und Weichen und die Erneuerung der Wendeanlage in Heiligenstadt ist ebenfalls noch in diesem Herbst geplant.

Weichen für die neuen Linien 12 und 27

Für die zukünftigen Linien 12 und 27 werden die Weichen gestellt. Die Linie 12 verbindet vier Wiener Bezirke (8., 9., 20., 2.) und bietet in Zukunft noch mehr Flexibilität sowie die Möglichkeit auf gleich vier U-Bahn-Linien umzusteigen. Für den Einbau der notwendigen Weichen kann die Linie 2 in den ersten drei Juli-Wochen nicht zwischen den Haltstellen Am Tabor und Höchstädtplatz fahren. Sie wird über die Strecke der Linien 5 und 33 (Wallensteinplatz, Klosterneuburger Straße, Jägerstraße U6) umgeleitet. Im August fährt die Straßenbahnlinie O nur zwischen Raxstraße, Rudolfshügelgasse und Praterstern. In dieser Zeit kann auf die Linie 82A ausgewichen werden. Auch die Donaustadt wächst: Mit der Linie 27 werden die Stadtentwicklungsgebiete Berresgasse und Heidjöchl optimal an drei U-Bahnlinien angebunden. Im Zuge der Weicheninstallation wird die Linie 26 drei Wochen im August kurzgeführt und fährt nur zwischen Strebersdorf und Josef-Baumann-Gasse sowie weiter nach Kagran. Ersatzweise wird die Buslinie 26E eingerichtet.

U1-Bahnsteig in Kagran erhält eine Verjüngungskur

Nach den erfolgreichen Sanierungen der Stationen Alte Donau und Kaisermühlen, ist heuer Kagran an der Reihe. Von 5. August bis inklusive 24. November bekommt der Bahnsteig in Richtung Leopoldau ein neues Gewand. Um während der Baustelle den durchgehenden Betrieb der U1 mit den gewohnten dichten Intervallen zu gewährleisten, finden die Arbeiten nachts statt – untertags wird die Station durchfahren. Um Kagran zu erreichen, ist ein rascher Umstieg am Kagraner Platz in einen Zug in die Gegenrichtung möglich. Damit Fahrgäste von Kagran Richtung Leopoldau kommen, können sie eine Station zur Alten Donau fahren und dort in die Gegenrichtung umsteigen.