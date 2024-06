232.000 Euro fÃ¼r Verein „Together“: Millionenerbe wurde aufgeteilt

Veröffentlicht am 20. Juni 2024, 21:31 / ©Fotomontage Canva: pexels/Lum3n & Hanna Fasching & pixabay/moerschy/KK

Im J√§nner 2024 berichteten wir √ľber den Verein „Together“ und die Vereins-Obfrau Julia Petschnig. Damals erz√§hlte die K√§rntnerin gegen√ľber 5 Minuten, wie sie das Geld verteilen w√ľrde. ‚ÄěGrunds√§tzlich sollte es an Projekte gehen, die einerseits in irgendeiner Weise lebensf√∂rdernd sind und andererseits selbstst√§ndig weiterlaufen k√∂nnen. Einmalspenden halte ich f√ľr schwierig, die sind ein Loch ohne Boden‚Äú, so Petschnig. Die Villacherin engagiert sich seit 2013 im Bereich der Ern√§hrungssouver√§nit√§t, Lebensmittelrettung, der Armutsbek√§mpfung und des Re-use.

232.000 Euro f√ľr bestehende Strukturen, Geh√§lter und Mieten

Das Geld soll f√ľr bestehende Strukturen, Geh√§lter und Mieten verwendet werden. 116.000 Euro des Betrages kommen heuer, die weiteren 116.000 Euro im kommenden Jahr. Die Obfrau des Vereins betont auch, dass das Geld nicht f√ľr neue Projekte gedacht sei. √úber die Subvention freut sich Julia Petschnig. Mit diesen Worten beschreibt sich der Verein „Together“ auf seiner Homepage: „Together ist eine Familie. Eine Familie, die miteinander und f√ľreinander daran mitgestaltet, dass die Welt von Tag zu Tag ein kleines St√ľck heiler wird. Diese Familie hat 2013 mit einer Idee und einer besten Freundin begonnen. Mittlerweile sind es mehrere hundert Freundinnen und Freunde, die diese Familie¬†auf unterschiedliche Weise¬†gestalten. Es gibt eingespielte Kreise in den einzelnen Points und Projekten. Diese sind alle miteinander verbunden, niemand steht in Konkurrenz zueinander, alles kommt dem Weg, den wir gemeinsam gehen, zugute.“

Zwei Speiselokale von „Together“ vor dem Aus: Wird das Geld daf√ľr investiert?

Medienberichten zufolge steht der Verein allerdings mit zwei Speiselokalen vor dem Aus. In diesen Restaurants wird leistbares Essen angeboten und jeder bezahlt so viel, wie man geben kann. Jetzt stellt sich nun die Frage: „Wird das Geld jetzt in diese Speiselokale investiert?“. Julia Petschnig stellt allerdings klar, dass diese Subvention nicht daf√ľr gedacht sei, ein Minusgesch√§ft zu f√ľhren. F√ľr diese Speiselokale braucht es eine nachhaltige L√∂sung, weil sie nicht kostendeckend arbeiten, erkl√§rt sie gegen√ľber der „Kleinen Zeitung“.