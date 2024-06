Bis zu 36 Grad: Hitze, Wind und Gewitter am Freitag in KÃ¤rnten

Laut der GeoSphere Austria steigen die Temperaturen am Freitag auf 30 bis 36 Grad, mit teils kräftig auffrischendem Südföhn. Große Mengen an Saharastaub führen neuerlich zu einer Trübung des Sonnenscheins. Am Nachmittag sind dann einzelne, aber durchaus heftige Wärmegewitter möglich. In den meisten Landesteilen bleibt es aber bis zum Abend hin trocken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2024 um 22:17 Uhr aktualisiert