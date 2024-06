Noch ein Mal heiß und schwül: So wird das Wetter in Wien

Veröffentlicht am 20. Juni 2024, 22:28 / ©5 Minuten

Am heutigen Tag bleibt es zunächst bei geringer Bewölkung sehr schwül und heiß. Im Laufe des späteren Nachmittags nimmt die Wahrscheinlichkeit für heftige Gewitter zu. „Spätestens in den Abendstunden bringt die durchziehende Kaltfront kräftige Schauer und Gewitter mit sich“, so die Prognose von GeoSphere Austria.

Bis zu 34 Grad

Der Wind weht zunächst mäßig aus Südost, dreht jedoch ab dem Nachmittag auf Südwest bis West und frischt deutlich auf. Die Frühtemperaturen liegen bei etwa 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis zu 34 Grad.