Gemeinsam für den guten Zweck: Projekte und Spenden am Engagement-Tag

Jedes Jahr beteiligt sich der Magistrat am Engagement-Tag. Neben Projekten zur Gemeinnützigkeit wurden heuer auch Nahrungsmittelspenden gesammelt und an den Sozialmarkt übergeben. Der Bau einer Bobbycar Strecke, Bepflanzungen, der Besuch eines Tierparks mit schulpflichtigen Kindern, der Besuch des Landesmuseums mit Bewohnern des Hülgerthparks oder eine Kinderolympiade sind einige der Projekte, die sich die Mitarbeiter des Magistrats zum Engagement-Tag vorgenommen haben. Ebenfalls wurden magistratsintern Geld- sowie Lebensmittelspenden gesammelt. Gut 20 Mitarbeiter beteiligten sich daran. Mit dem gespendeten Geld wurden anschließend haltbare Nahrungsmittel gekauft. All diese Spenden wurden am Dienstag dem Sozialmarkt (SOMA) übergeben.

Türen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft öffnen

„Es ist jedes Jahr eine Freude zu sehen, dass sich fleißige Mitarbeiter des Magistrats am Engagement-Tag beteiligen. Eine wichtige Initiative, welche die Stadt gerne auch weiterhin unterstützt“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Der Engagement-Tag ist ein landesweites Teambuildingevent, das Türen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft öffnet. Ein Event, das Spaß macht und den sozialen Zusammenhalt stärkt. Organisiert wird der kärntenweite Engagement-Tag über das Netzwerk „Verantwortung Zeigen!“.

Einen „Einblick erhalten“

„Wir freuen uns, dass so viele Kollegen der Stadt Klagenfurt im Rahmen des Mitarbeiter-Engagement-Tages auch heuer diesen Tag in den Dienst der guten Sache stellen. Sie bekommen zugleich Einblick in fremde Lebenswelten in der Umgebung und das Ergebnis der gemeinsamen Aktionen kommt ganz unmittelbar den gemeinnützigen Organisationen und den dort betreuten Menschen zugute“, so „VZ“ Geschäftsführerin Iris Straßer. Als Abschluss des Engagement-Tages fand am Donnerstag das Grillfest in der Volksküche statt.