Auch heuer wieder Open-Air-Kino in Villach

Vom 11. bis 25. Juli und vom 9. bis 24. August 2024 geht das beliebte Open-Air-Kinoerlebnis im Innenhof der Musikschule Villach wieder über die Bühne. Am gestrigen Donnerstag wurde erstmals das komplette Programm vorgestellt und der Vorverkauf gestartet. Geboten wird eine vielseitige Auswahl, von französischen Komödien über Hollywood-Blockbuster bis hin zu Arthouse-Kino. Die Eröffnung am Donnerstag, dem 11. Juli, übernimmt der beliebte Komödien-Star Christian Clavier, der in „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ für ein freches Komödien-Feuerwerk sorgt. Zum Abschluss wird am 24. August 2024 erstmals „Veni Vidi Vici” von Daniel Hoesl gezeigt.

Kinosommer bringt Neuerungen

„Wie immer werden die Filme in verschiedenen Sprachversionen gezeigt, oft in der synchronisierten deutschen Fassung (DF) und oft in der Originalversion mit deutschen Untertiteln (OmU)“, erklärt Fritz Hock, Chef des Filmstudios Villach. Erstmals werden auch österreichische Filme mit englischen Untertiteln (DF+) vorgeführt. „So kann auch die große englischsprachige Community die österreichische Filmkunst und die Kultur kennenlernen, ebenso wie die vielen Touristen“, so Hock weiter. Eine weitere Neuerung in diesem Jahr ist eine besondere Zugabe zum Abschluss: eine Sneak-Preview oder besser gesagt eine „Sneak-Retro-Surprise“. „Dabei lassen wir einen Filmklassiker zum Jubiläum wieder aufleben“, verrät der Filmstudio-Geschäftsführer abschließend.