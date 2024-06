Afghanischer FIFA-Schiri bekam Asyl: „Ich lebte ständig in Angst“

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 08:02 / ©SOS Balkanroute

Nach sieben Jahren Flucht, dem Horror vom Flüchtlingslager Moria (Griechenland) und 51 Pushbacks* auf der Balkanroute: Der afghanische FIFA-Schiedsrichter Ibrahim Rasool kann endlich aufatmen und hat nun Asyl in Österreich bekommen. Erst vergangenes Jahr sprach 5 Minuten mit Rasool über seine Erfahrungen auf der Odysee. Damals stand er erneut kurz vor der Abschiebung.

*Was sind Pushbacks? Pushbacks sind staatliche Maßnahmen, mit denen Flüchtlinge meist unmittelbar nach Grenzübertritt abgeschoben werden.

„Kroatische Polizei wie Taliban“

„Ich bin überglücklich, nach all den turbulenten Jahren endlich, wo ankommen zu dürfen. Die letzten Jahre waren fürchterlich. Die Gewalt, die ich durch die kroatische Polizei erfuhr, kenne ich sonst nur von den Taliban. Ich lebte bis zum positiven Asylbescheid auch hier ständig mit der Schlaflosigkeit und mit der Angst, dass man mich nach Kroatien wieder abschieben wird“, sagt Rasool, welchen das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) vor einem Jahr aufgrund der Dublin-Regelgung abschieben wollte. Diese Entscheidung des BFA wurde nach einer Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht aufgehoben, nachdem erfolgte die Zulassung zum Asylverfahren in Österreich.

Zahlreiche Personen setzten sich für ihn ein

Zahlreiche angesehene Traumaexperten wie Dr. Klaus Ottomeyer (Universität Klagenfurt) oder Psychiater wie Dr. Preinsberger (Anton-Proksch-Institut) äußerten sich gegen die Abschiebung, moralische Unterstützung bekam Rasool auch von FK-Austria-Wien-Legenden wie Karl Daxbacher oder Christian Prosenik. Das BFA glaubte seinen Gewalterfahrungen mit der kroatischen Grenzpolizei nicht, obwohl diese eindeutige Spuren auf seinem Körper hinterlassen haben. In Kroatien schlug ihm die Polizei mit einer Waffe die Zähne aus.

Aufwändiges Verfahren endlich abgeschlossen

„Nachdem das Bundesverwaltungsgericht unserer Beschwerde stattgab, musste das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ein neues Gutachten zum Gesundheitszustand von Ibrahim Rasool einholen. Das hat bestätigt, was wir immer vorgebracht haben: Nämlich, dass eine Abschiebung nach Kroatien aus medizinischen Gründen nicht in Frage kommt. Wir sind sehr froh, dass Österreich nach diesem Gutachten die inhaltliche Verantwortung für das Asylverfahren übernommen hat und Ibrahim Rasool nach einer Einvernahme zu seinen Fluchtgründen und der Übermittlung diverser Beweismittel durch uns auch sehr rasch Asyl zuerkannt wurde“, sagt Norbert Kittenberger, rechtlicher Vertreter von Rasool.

Rasool fühlte sich von FIFA in Stich gelassen

Der Fall des afghanischen FIFA-Schiedsrichters Rasool ging 2021 um die Welt, nachdem die Helfer von SOS Balkanroute in Bosnien ihn in einem Camp antrafen und seine Geschichte publik machten. Obwohl sowohl Rasool als auch SOS Balkanroute von der FIFA damals sofortige Unterstützung für den Schiedsrichter forderten, unternahm die FIFA leider nichts. „Sie ließen mich eiskalt im Stich“, so Rasool.

In Afghanistan gefoltert

Rasool war maßgeblich am Aufbau der Futsal-Sportart in Afghanistan beteiligt, pfiff unzählige Spiele für die FIFA auf dem asiatischen Kontinent und unterstützte auch das afghanische Frauenfußball-Nationalteam. Ibrahim wurde in Afghanistan gefoltert, als er gegen den Verbandspräsidenten aussagte, nachdem gegen diesen Missbrauchsvorwürfe aus der afghanischen Frauen-Fußballnationalmannschaft bekannt wurden.

Endlich angekommen

Nach einer Odysee in Österreich und vier Quartier- und Ortswechseln innerhalb von 2 Jahren, lebt Rasool in Klagenfurt. Er begleitet den Trainingsbetrieb der SK Austria Klagenfurt Frauen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2024 um 08:05 Uhr aktualisiert