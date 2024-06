Fuß- und Radweg über die Jauntalbrücke bald wieder freigegeben

Nach zweijähriger Modernisierungsphase wurde die Jauntalbrücke 2023 wieder in Betrieb genommen. Das neue, zweigleisige Verbundtragwerk ermöglicht auf der höchsten Eisenbahnbrücken Europas seitdem Zug-Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h. Nun sind auch die finalen Arbeiten am unter dem Tragwerk liegenden Geh- und Radwegdeck beendet. Ab 24. Juni können Radler ihre Reise wieder ohne Umleitung auf dem Drauradweg fortsetzen. Einzig die Aussichtsplattform in der Mitte der Brücke bleibt vorerst noch gesperrt, da hier noch Restarbeiten erfolgen. „Die letzten Wochen waren arbeitsreich, unter anderem mit Arbeiten für Korrosionsschutz, Gestaltungsanstrich, Sicherheitschecks. Erklärtes Ziel war, rechtzeitig zum Ferienbeginn, die Freigabe des Geh- und Radweges zu ermöglichen“, so Christiane Schiavinato, Projektleiterin ÖBB-Infrastruktur AG.

©ÖBB/emedia Am Foto: Rudens Bürgermeister Rudolf Skorjanz, ÖBB-Projektleiterin Christiane Schiavinato und Bleiburgs Bürgermeister Stefan Visotschnig (v.l.)

Bald spektakuläre Aussicht über die Drau

Bürgermeister Stefan Visotschnig (SPÖ) betont: „Als Bürgermeister der Stadtgemeinde Bleiburg möchte ich mich zuerst bei der ÖBB bedanken, dass im Zuge des Baues der Koralmbahn an der neu errichteten Jauntalbrücke, ein neuer Geh- und Radwegdeck errichtet wurde. Für die Radfahrer und Fußgeher, die am R1 Radweg unterwegs sind, wird dieses Teilstück mit Sicherheit zu einem Erlebnis. Als Highlight ist auch die neu errichtete Plattform in der Mitte der Brücke, die eine spektakuläre Aussicht mit knapp 100 Metern Höhe über der Drau bietet.“ Ähnlich sieht das auch Rudens Bürgermeister Rudolf Skorjanz (SPÖ): „Nach rund zwei Jahren Bauzeit freut es mich für die Gemeinde Ruden sehr, dass wir wieder für Tagestouristen an die bestehende Radroute R1 angebunden sind. Mein Dank gilt den Anrainern und den Wirtschaftsbetrieben, die die langandauernden Bauarbeiten geduldig für das Jahrhundertprojekt Koralmbahn ertragen haben. Ich hoffe sehr, dass der weit über die Gemeinde- und Landesgrenzen hinaus bekannte Publikumsmagnet ‚Bungy Jumping‘ bald wieder seine Attraktion eröffnen kann […].“