Gegen Baum gekracht: Lenker (26) starb noch an Ort und Stelle

Der 26-jährige Ungar war am Donnerstagabend, dem 20. Juni, gegen 20.20 Uhr alleine mit dem Auto auf der B10 Budapester Straße aus Zurndorf kommend in Fahrtrichtung Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte in weiterer Folge ungebremst gegen einen Baum.

Noch an Unfallstelle verstorben

Bei der Kollsion wurde der 26-Jährige im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Nickelsdorf und Zurndorf befreit werden. Trotz der sofortigen Rettungsmaßnahmen verstarb der 26-Jährige noch an der Unfallstelle. Die B10 war in der Zeit von ca. 20.30 bis 22.30 Uhr aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zwischen Zurndorf und Nickelsdorf für den gesamten Verkehr gesperrt.