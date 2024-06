Suchaktion in Lustenau: Spaziergänger entdeckte Kleidung

Am Freitag, dem 21. Juni, gegen 1.30 Uhr konnte von einem Spaziergänger in Lustenau am Rheindamm, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg, Kleidung aufgefunden werden. Aufgrund der unklaren Sachlage und des Umstandes, dass der Rhein zu dieser Zeit mit einem hohen Wasserstand floss, wurden durch die Polizei Suchmaßnahmen im Rheinvorland und Umgebung eingeleitet. In weiterer Folge wurden zu dieser Suchaktion auch Einsatzkräfte der Wasser- und der Bergrettung zugezogen. Die Suche, welche bis dato ergebnislos verlaufen ist, wird am heutigen Tag durch die Mannschaft des Polizeihubschraubers Libelle fortgesetzt.