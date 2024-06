Paukenschlag: SPÖ-Vize kündigt Rücktritt an

Mit einem persönlichen Schreiben wandte sich Klagenfurts Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) am Freitagvormittag an die Medien. Darin kündigte er seinen Rücktritt aus der Stadtpolitik an: „Wir befinden uns in einer Situation, in der in dieser Konstellation keine vernünftige Zusammenarbeit mehr für die Stadt Klagenfurt möglich scheint“, schreibt er unter anderem und bezieht sich weiters auf die internen Chatverläufe, welche ihn zuletzt massiv unter Zugzwang gesetzt haben – 5 Minuten berichtete.

Vizebürgermeister tritt zurück

„Mein Beitrag, den ich in diesem Moment also leisten kann und werde, ist, den Weg freizumachen. Weniger wegen der Chats – für die ich mich in aller Form entschuldigen möchte – sondern um die vorhandene Pattsituation für die Zukunft unserer schönen Stadt aufzulösen“, so Liesnig abschließend.

