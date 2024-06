Kind (3) stürzte aus Fenster: Eltern waren nicht zuhause

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt ein dreijähriges Kind am Donnerstag, 20. Juni, kurz nach 8 Uhr. Der Bub war in einem Mehrparteienhaus im Salzburger Stadtteil Liefering vom Balkon im zweiten Stock auf die darunterliegende Wiese gestürzt. „Zum Unfallzeitpunkt dürften sich die Eltern für kurze Zeit nicht in der Wohnung aufgehalten haben. Die beiden werden wegen fahrlässiger Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt“, so die Polizei.