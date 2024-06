Straße bei Protest „falsch“ benutzt: Klimaaktivist in Graz in Haft

Simon M. muss in Graz eine mindestens dreit├Ątige Ersatzhaft antreten.

Ver├Âffentlicht am 21. Juni 2024

Simon M. (21) protestierte, wie die f├╝nf Menschen in Wien, f├╝r ein Grundrecht auf Klimaschutz. Der Student kann die Geldstrafen nicht bezahlen. ÔÇťWas ich f├╝r meine Proteste auf mich nehmen muss, ist nichts im Vergleich dazu, was uns die Folgen einer Klimakatastrophe wegnehmen werden, sollte unsere Regierung unt├Ątig bleiben. Es w├╝rde mir absurd vorkommen, diese Tatsache einfach zu ignorierenÔÇť, sagte Marcher kurz vor Haftantritt. Seine Geldstrafen belaufen sich gesamt auf etwa 13.000 Euro bzw. rund 300 Tage Ersatzhaft (noch nicht rechtskr├Ąftig), teilt die Letzte Generation mit.

Stra├če falsch benutzt: „Absurde Strafe“

Einer der Hafttage sei laut einer Aussendung der Letzten Generation auf ein Steiermark-Spezifisches Gesetz zur├╝ckzuf├╝hren, nachdem Marcher bei einem Protest die Stra├če ÔÇťfalschÔÇŁ benutzt h├Ątte. Er, sowie alle anderen Protestteilnehmer h├Ątten vor der Nutzung der Stra├če bei der Zust├Ąndigen Stra├čenverwaltungsbeh├Ârde erst eine Genehmigung einholen m├╝ssen (vgl. ┬ž 54 Stmk LStVG). ÔÇťDas ist bei einem unangemeldeten Protest, der zudem noch von dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gedeckt ist, etwas widersinnigÔÇŁ, kommentierte Marcher die Strafe. ÔÇťAber ich trage die Verantwortung, auch f├╝r solche absurden StrafenÔÇŁ.

„Unsinnig und krass“

Gerhard Hackenberger, der die Letzte Generation rechtlich ber├Ąt, sagte dazu: ÔÇťVor wenigen Tagen fand in Wien die PRIDE mit kolportierten 300.000 Teilnehmern statt. Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie unsinnig und krass die Beh├Ârde vorgegangen ist – keine Beh├Ârde in ├ľsterreich k├Ânnte kurzfristig mehrere hunderttausend derartige Bescheide ausstellen. Und kein vern├╝nftiger Mensch kann die Auffassung teilen, dass sich niemand einer derartigen Veranstaltung spontan anschlie├čen d├╝rfe, weil er ansonsten wegen der fehlenden Genehmigung bestraft wird!ÔÇŁ. Gegen eine ganze Reihe von gleichartigen Fehlentscheidungen, so Hackenberger, wurden bereits Beschwerden beim Verfassungsgerichtshof eingebracht.

Simon sitzt nun auch in Graz hinter Gittern. Und das in einer Welt, wo die Kl1matatastrophe Existenzen zerst├Ârt und Super-Reiche zu Mega-Reichen werden. Wir m├╝ssen dem endlich ein Ende setzen. Und das geht: Denn WIR sind die Zivilbev├Âlkerung, die laut werden muss. pic.twitter.com/kO6fScPRYu — Letzte Generation ├ľsterreich (@letztegenAT) June 21, 2024

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2024 um 10:28 Uhr aktualisiert