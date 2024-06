Nächtlicher Vandalismus am Rauschelesee: Moped beschädigt

Keutschach am See

In der Nacht vom Donnerstag, 20., auf heute Freitag, 21. Juni, hielt sich ein 15-jähriger Bursche aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gemeinsam mit einem Freund zum Fischen am Rauschelesee auf. Sein Moped hatte er am Parkplatz des Strandbades abgestellt. Über Nacht wurde das Moped dann von einem bisher Unbekannten stark beschädigt.

Zeugen gesucht

Es wurde die Sitzbank gewaltsam vom Moped gerissen sowie Brems- und Kupplungshebel abgebrochen. Auch elektrische Kabel Moped wurden abgerissen. Laut Zeugenaussagen konnte in der Nacht zwischen 1 Uhr und 2 Uhr Lärm vom Bereich des Strandbad-Parkplatzes wahrgenommen werden, teilt die Landespolizeidirektion Kärnten mit. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. „Sollten Zeugen zur fraglichen Tatzeit Wahrnehmungen gemacht haben, mögen sie sich bitte an die Polizeiinspektion Reifnitz am Wörthersee wenden“, heißt es.