Er wird Villachs neuer Magistratsdirektor

Der Jurist Georg Wuzella wurde gestern, Donnerstag, 20. Juni, nach einem Hearing von der Bewertungskommission einstimmig als bester Kandidat genannt. Ab 1. November soll Wuzella die Leitung des Magistrats und damit die Führung von rund 1.000 Mitarbeitern übernehmen. Die offizielle Ernennung zum Magistratsdirektor wird bei der Gemeinderatssitzung am 27. September erfolgen.

Über Georg Wuzella

Seit 2011 in Führungspositionen: Der 47-jährige Villacher Georg Wuzella verstärkt das Rathaus-Team seit 2011. Er leitete die Rechtsabteilung sowie die Abteilung für Natur und Umweltschutz, später übernahm er eine der fünf Geschäftsgruppen im Magistrat. Vor seiner Zeit im Rathaus arbeitete Wuzella als Jurist in Wien, wo er auch sein Studium der Rechtswissenschaften absolviert hat.

Herzeg-Nachfolge rasch geregelt

Personalreferent Bürgermeister Günther Albel: „Es erfüllt mich mit Stolz, dass eine so wichtige Position aus den eigenen Reihen besetzt werden kann. Dies zeigt die hohe Qualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Der scheidende Magistratsdirektor, Christoph Herzeg, ergänzt: „Ich freue mich, dass es so rasch gelungen ist, meine Nachfolge zu regeln. Georg Wuzella ist der richtige Mann zur richtigen Zeit, um die Weiterentwicklung der Stadtverwaltung voranzutreiben.“ Die Neuausschreibung des Villacher Magistratsdirektors war nötig geworden, da Christoph Herzeg nach knapp fünf Jahren mit 30. Juni in die Privatwirtschaft zurückkehrt. In der Zeit zwischen Herzegs Abgang und Wuzellas Amtsantritt übernimmt der Jurist Alfred Winkler das Amt des Magistratsdirektors.