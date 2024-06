Endspurt im Neutorviertel: Kaiserfeldgasse wird zur Begegnungszone

Die Kaiserfeldgasse wird im Abschnitt Am Eisernentor bis Neutorgasse zur Begegnungszone.

21. Juni 2024

Für das Franziskanerviertel mit den Verkehrsflächen Franziskanerplatz, Franziskanergasse, Kapaunplatz, Neue Welt, Neue Welt Gasse, Nürnbergergasse und Davidgasse wird eine Fußgängerzone verordnet. Beide Verordnungen treten mit der Anbringung der Straßenverkehrszeichen bis spätestens 5. Juli in Kraft. Damit steht dem großen Eröffnungsfest der Neutorgasse am 5. und 6. Juli nichts im Wege.

Der Fahrplan für die Kaiserfeldgasse im Detail: Provisorischen Halteverbote in der Kaiserfeldgasse zwischen Herrengasse und Neutorgasse, in der Nebenfahrbahn Opernring (für den neuen Taxistandplatz), sowie an jenen Stellen, wo das Anwohnerparken verordnet wird ab 24. Juni.

Maßnahmen zur Verlegung des Taxi-Standplatzes am 24. Juni.

Aufstellen der Verkehrszeichen für das Anwohnerparken am Montag, 24. Juni.

Markierung der StVO-Bodenmarkierungen in der Nacht von 24. auf 25. Juni.

Einrichtung einer vorübergehenden Ladezone in der Raubergasse Ecke Kaiserfeldgasse

Möblierung und Anbringung der Punkte ab 25. Juni.

Man werde alles versuchen, die neuen Verkehrsanordnungen so rasch wie möglich umzusetzen und freizugeben, sodass Ladezonen, Behinderten-Stellplätze usw. so schnell wie möglich wieder frei gegeben werden können und die Beeinträchtigungen für die Anrainer und Gewerbetreibenden so kurz wie möglich zu halten.

Das Neutorviertel wird am 5. und 6. Juli gefeiert

Ein Fest am 5. und 6. Juli dient der Belebung der Wirtschaft und der Kultur und soll als Startschuss für die Zukunft des gesamten Neutorviertels vom Radetzkyspitz über die Kaiserfeldgasse bis hin zur Fahrradstraße Obere Neutorgasse dienen. Um den Grazern die Vorzüge des neugewachsenen Viertel zu zeigen, um den Bauarbeitern für ihren bisher enormen Einsatz zu danken und um den ansässigen Betrieben eine große Bühne zu bieten, wird ein Straßenfest gefeiert, in das alle vor Ort eingebunden werden. Ein großer Dank dahingehend gilt der Holding und dem Citymanagement für die Unterstützung bei der Organisation und der laufenden Abstimmung. Die Liste derteilnehmenden Betriebe reicht von den ansässigen Gastronomiebetrieben über Echt Graz, die mit einer Genusshütte vor Ort sein werden, bis hin zu Kitsch und Kunst, Linzbichler, Echt Graz, Trachten Gössl, Parfümerie Ebner, Wein & Co, der Neutor Apotheke, Uli Gugl Mode und vielen mehr.

Buntes Rahmenprogramm zum Eröffnungsfest

Begleitet werden die Eröffnungstage mit einem künstlerischen Programm von La Strada Graz. Insgesamt sind rund 90 lokale Künstler mit 36 Auftritten beteiligt. Viele lokale Künstlerinnen und Künstler sind mit dabei: die BIG BAND Holding Graz, Masalla Bras, Sosamma Chor, das Mezzanin The- ater, das Museum Joanneum, das Graz Museum, Fratz Graz und das Kindermuseum frida und fred. Eine Künstlergruppe aus Frankreich, die international partizipative Projekte unter Beteiligung der an- sässigen Bevölkerung erarbeitet, wird sich mit dem Viertel auseinandersetzen und zum Abschluss der Eröffnungstage in der Neutorgasse eine speziell dafür entwickelte Performance zur Aufführung bringen.