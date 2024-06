Steirer Paul (19) ist der „Superstar der Spediteure“

Der Lehrlingswettbewerb der Speditionskaufleute sowie der Speditionslogistikerinnen und Speditionslogistiker ging kürzlich unter dem Motto „Spediteure suchen den Superstar“ in der Wirtschaftskammer Steiermark über die Bühne. Insgesamt sieben Kandidatinnen und Kandidaten waren dabei. Am Programm stand die Präsentation einer fiktiven Firma mit anschließendem Fachgespräch. Die Jury aus hochkarätigen Branchenexpertinnen und Branchenexperten schaute den jungen Talenten dabei genau auf die Finger und stellte anspruchsvolle Aufgaben: von detaillierten Fragen zu Versicherungen für den Transport über Reklamationen bis zu fiktiver englischsprachiger Kundschaft. Zusätzlich gab es eine schriftliche Prüfung mit Fragen und Aufgaben zu allen Themen, die für die Branche relevant sind: von der Neukundengewinnung und Konzeptentwicklung über Transportabwicklung und Beschwerdemanagement bis zur Verkehrsgeografie und Kostenkalkulation.

Das sind sie steirischen „Superstars der Spediteure“

Den ersten Platz erreichte Paul Zadravec, der bei Kühne + Nagel seine Ausbildung absolviert und im Herbst seine Lehrabschlussprüfung ablegen wird. Auf Platz zwei kam Alexander Fischer. Der 23-Jährige arbeitet in der Spedition Thomas in Graz und hat seine Lehrabschlussprüfung bereits in der Tasche. Platz drei ging an Tobias Guttera, er wird seine LAP Anfang Juli ablegen und er hat auch bereits eine fixe Jobzusage bei seinem Ausbildungsbetrieb, der Firma Dachser in Wundschuh.

Nachwuchs erbrachte tolle Leistungen

Die Jury war beeindruckt von den durchwegs hohen Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Die Herausforderungen werden immer größer, gleichzeitig werden aber auch die Leistungen immer besser. Eine große Gratulation an den Nachwuchs“, freut sich Alfred Ferstl, Obmann der Sparte Transport und Verkehr. Auch Norbert Adler, Obmann der Fachgruppe Spedition und Logistik, betont das Top-Level der Leistungen: „Das Niveau unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war sehr hoch! Wir müssen uns um unsere Lehrlinge und die Qualität der Fachkräfte also keine Sorgen machen.“

©Helmut Lunghammer Jana Ebner, Alexander Fischer, Nicolas Reisinger, Raphael Karner, Paul Zadravec, Tobias Guttera, Emily Prentner (v.l.)

Der Sieger Paul Zadravec darf sich neben dem ersten Platz auch noch über einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro freuen, für die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Firmen Hadolt Global Express, DB Schenker, Rail Cargo, Gebrüder Weiss GmbH gab’s Gutscheine von MediaMarkt im Wert von 600, 300 und 100 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2024 um 12:12 Uhr aktualisiert