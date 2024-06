Auch heuer fährt Gratis-Bus von Villach zum Faaker See

Ab kommenden Donnerstag, dem 27. Juni 2024, gibt es für Villacher wieder den kostenlosen Busservice zu den Villacher Strandbädern am Faaker See. „Im Sommer können alle die Sommerbuskarte gratis im Stadtgebiet nutzen und mit dem Bus zum See fahren. Das ist eine bequeme und zeitgemäße Art, unsere mitunter frei zugänglichen Bäder am Faaker See zu erreichen“, so Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) und Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE).

Sommerbuskarte liegt in der nächsten Stadtzeitung

Der Bus verkehrt mehrmals täglich und hält beim Gratis-Bad Panorama Beach in Drobollach, sowie beim frei zugänglichen Tschebullbad in Egg und beim Strandbad Egg. Das Angebot gilt bis Ende September. Um es zu nutzen, ist lediglich ein Nachweis zu erbringen, dass man in Villach lebt. Die Sommerbuskarte liegt der nächsten Stadtzeitung (erscheint Ende Juni) bei, zusätzlich liegt sie zur Abholung im Bürgerservice des Magistrats im Rathaus der Stadt Villach und beim BUS:SI-Infopoint am Hans-Gasser-Platz 9 auf.