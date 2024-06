Markt der Artenvielfalt in Graz: Bühne frei für steirischen Naturschutz

Der „Markt der Artenvielfalt“ findet am 26. Juni 2024 (bei Regen am nächsten Tag) in Graz statt.

Der „Markt der Artenvielfalt“ findet am 26. Juni 2024 (bei Regen am nächsten Tag) in Graz statt.

Wie mache ich meinen Garten klimafit? Wie kann ich uralte Bäume schützen? Wie schaut es in einem Wildnisgebiet aus? Warum ist eine Hecke mehr als nur eine Hecke? Was ist ein Biotopverbund – und warum ist er für uns alle wichtig? Diese und viele weitere Fragen werden am „Markt der Artenvielfalt“ in Graz beantwortet. 35 Organisationen, Vereine und Institutionen stellen sich und ihre Aktivitäten vor. Das Motto lautet „NaturVerbunden“ und zeigt nicht nur spannende, wissenswerte und faszinierende Aspekte des steirischen Naturschutzes, sondern auch, was jede und jeder von uns zu intakten Ökosystemen und Artenvielfalt beitragen kann. Am „Markt der Artenvielfalt“ können Interessierte mit jenen Menschen ins Gespräch kommen, die sich in den zahlreichen unterschiedlichen Vereinen und Organisationen für unsere Natur und damit für unsere Lebensgrundlagen einsetzen.

©Naturparke Steiermark/Oliver Wolf

Vorhang auf für den steirischen Naturschutz

Passend dazu warten kulinarische Kostproben aus der Natur. Für Musik sorgen die „Floraphoniker“ (Gesang und Eigenbau-Instrumente wie Schlauchtrompete, Zinkwannenbass und Gartenzaunophon). Es gibt auch die Möglichkeit kostenloser Kurz-Führungen. Anmeldung direkt vor Ort. Der „Markt der Artenvielfalt“ findet am 26. Juni von 10 bis 18 Uhr in der Grazer Innenstadt statt. Der Eintritt ist frei

Mitwirkende Institutionen, Organisationen und Vereine: Agrarbezirksbehörde für Steiermark

BaumNaturDenkmal

Biologische Arbeitsgemeinschaft

Biosphärenpark Unteres Murtal

Blühen und Summen

Energie Agentur Steiermark

Forum Urbanes Gärtnern

Land Steiermark / A13 – Referat Natur- und allgemeiner Umweltschutz

Land Steiermark / A16 – Verkehr und Landeshochbau

Landesfischereiverband Steiermark

Landwirtschaftskammer Steiermark

Lebende Erde im Vulkanland

Moorschutzverein Pürgschachen

Nationalpark Gesäuse

Natur im Garten Steiermark

Naturparke Steiermark: Almenland, Mürzer Oberland, Pöllauer Tal, Sölktäler, Steirische Eisenwurzen, Südsteiermark, Zirbitzkogel-Grebenzen

Naturschutz Akademie Steiermark

Naturschutzbund Steiermark

Naturschwärmerei – Verein zur Förderung der Artenvielfalt

Naturstark.jetzt

Österreichische Naturschutzjugend, Landesgruppe Steiermark

Regionalentwicklung Oststeiermark

SoLaKo – Solidarische-Landwirtschafts- Kooperative

Kooperative Steiermärkische Berg- und Naturwacht

Steirische Landesjägerschaft

Tierwelt Herberstein

Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark

Universalmuseum Joanneum / Abteilung Naturkunde

Universität Graz / Institut für Biologie

Verband Österr. Schwimmteich- & Naturpoolbau

Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2024 um 12:28 Uhr aktualisiert