Bergsteiger (20) stürzte vor den Augen seiner Eltern in den Tod

Der 20-jährige Österreicher war am Donnerstagnachmittag, dem 20. Juni, mit seinen Eltern am Cima Grande die Lavaredo, in den Dolomiten, im Süden Italiens, auf 2.600 Meter Höhe unterwegs. Plötzlich stürzte er etwa 50 Meter in die Tiefe und verfing sich in einem Seil. Die Eltern alarmierten sofort den Notruf und zahlreiche örtliche Einsatzkräfte rückten aus. Leider konnte der junge Österreicher nur noch tot geborgen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2024 um 12:57 Uhr aktualisiert