Große Trauer bei Sturm Graz: Ehrenpräsident Hans Fedl verstorben

Die Sturm Graz-Familie sowie viele ehemalige Fußballer und Funktionäre in ganz Österreich trauern um Sturm-Ehrenpräsident Hans Fedl. Das Sturm-Urgestein ist am Donnerstag, 20. Juni 2024, nach längerer Krankheit verstorben. Fedl, in der kritischen Sturmphase von November 2006 bis Jänner 2007 Sturm-Präsident und seither Ehrenpräsident, war über Jahrzehnte bei allen Sturmspielen aber auch bei internationalen Ereignissen mit dabei und allseits ein liebgewonnenes Original, teilt Sturm Graz am Freitag in einem emotionalen Nachruf mit.

Große Trauer um Hans Fedl: „Sein Herz hing ganz einfach an seinen ,Schwoazen'“

Auch der aktuelle Sturm-Präsident Christian Jauk verabschiedet sich mit rührenden Worten: „Hans Fedl war als schwarzweißes Urgestein von Anfang an bei unserer Rettungsaktion 2006/07 mit viel Engagement dabei und stellte sich Sturm in schwierigster Situation als Kurzzeit-Präsident zur Verfügung. Sein Herz hing ganz einfach an seinen ,Schwoazen‘, über all die Jahre war er bei allen Spielen – egal ob in Liebenau, auswärts oder bei internationalen Einsätzen – dabei und war als Vorstandsmitglied und Ehrenpräsident auch bei den monatlichen Lenkungsausschüssen mit Interesse anwesend. Als es ihm zuletzt gesundheitlich nicht gut ging, hielt ich Kontakt zu ihm, leider war es nicht möglich, ihn zur Generalversammlung oder zu den letzten Spielen zu bringen. Lieber Hans, du warst und bist ein Sturm-Symbol, wir danken dir für deine so lange Unterstützung. Du wirst immer in unserer Mitte bleiben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2024 um 13:01 Uhr aktualisiert