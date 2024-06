Schülerin (11) will Straße überqueren – wird von Auto erfasst

Der Pkw-Lenker fuhr mit seinem Fahrzeug am Donnerstag, dem 20. Juni, um 19 Uhr, in (2.) Wien-Leopoldstadt, auf der Taborstraße Richtung Nordbahnstraße, als die 11-Jährige hinter einer Straßenbahn, die gerade in einem Haltestellenbereich stand, die Straße überquerte. Zwischen dem Auto und der 11-Jährigen kam es zu einem Zusammenstoß. Durch die Berufsrettung Wien wurde die 11-Jährige notfallmedizinisch erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung hat den Unfall aufgenommen und klärt den genauen Unfallhergang.