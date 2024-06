Millionen-Projekt: Pädagogische Hochschule zieht in den Lakeside Park

Voraussichtlich im Herbst 2027 sollen die beiden neuen Gebäude von der Pädagogischen Hochschule (PHK) genutzt werden können. Das gaben Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag gemeinsam mit Rektor Sven Fisler und Lakeside-Park-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht bekannt. Die frei werdenden Räume am bisherigen PHK-Hauptstandort in der Hubertusstraße bekommen das BRG/BORG mit dem Schulsportleistungsmodell und die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP).

©LPD Kärnten/Kuess Am Foto: Lakeside-Park-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht, Bildungsminister Martin Polaschek, BAfEP-Direktorin Barbara Graber, Rektor Sven Fisler, Verena Novak-Geiger von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Landeshauptmann Peter Kaiser und BORG-Direktor Michael Seher (v.l.)

Baustart im Frühjahr 2025

„Klagenfurt wird damit bestimmt auch zu einem Anziehungspunkt in der pädagogischen Ausbildung“, so Landeshauptmann Kaiser und Minister Polaschek ergänzt: „Wir bündeln hier die Kräfte von Uni und Pädagogischer Hochschule, in unmittelbarer Nachbarschaft sind auch innovative Unternehmen“, so der Minister. „Durch dieses Projekt gibt es sehr viele Gewinner. Es geruht Klagenfurt, Kärnten und ganz Österreich zum Vorteil.“ Geschäftsführer Lamprecht verwies auf die bereits vom Bildungsminister unterzeichnete Planungsvereinbarung. Im Frühjahr 2025 könne voraussichtlich mit dem Bau begonnen werden, damit der Einzug pünktlich im Wintersemester 2027 stattfinden könne. „Das Baufeld Südwest des Lakeside Parks wird damit voll sein“, sagte er.

©LPD Kärnten/Kuess Am Foto: Lakeside-Park-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht und Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.).

75 Büros und 30 moderne Räume

Der Umzug erfolge laut Rektor Fisler jedenfalls genau zur richtigen Zeit: „Wir verzeichnen steigende Studierendenzahlen und werden unsere Angebote weiter ausbauen.“ In die beiden neuen Gebäude werde die Pädagogische Hochschule mit über 160 Mitarbeitenden ziehen. Es werde hier 75 Büros, 30 moderne Räume für Lehrveranstaltungen, das Rektorat und die verschiedenen Serviceeinrichtungen geben. Mehr als 2.000 Studierende in der Ausbildung und über 6.600 Lehrerinnen und Lehrer allein aus Kärnten in der Fort- und Weiterbildung sollen davon profitieren.