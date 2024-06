Kinder in Freibad begrapscht: Asylwerber verhaftet

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag, dem 18. Juni, in einem Freibad in Traiskirchen, Bezirk Baden, Niederösterreich. Die Details dazu gelangen aber erst heute an die Öffentlichkeit. Demnach soll afghanischer Asylwerber, wohnhaft in Tschechien, mindestens sechs Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren im Intimbereich begrapscht haben, während diese im Becken schwammen.

Männer verhaftet

Einige der Opfer – insgesamt waren es fünf Mädchen und ein Bub – erzählten ihren Eltern, was geschehen war. Sofort wurde Alarm geschlagen. Die Polizei traf dann in den Umkleidekabinen auf die den Verdächtigen und seinem Landsmann, heißt es in Medienberichten. Obwohl nur einer die Kinder sexuell belästigt haben soll, sind beide verhaftet worden. Der Zweite gilt als Mitwisser. Über die beiden Asylwerber, 29 und 30 Jahre alt, wurde die U-Haft verhängt.