Ein Fest für alle: Villach feiert kulturelle Vielfalt

Seit vielen Jahren wird in Villach mit dem "Fest der Vielfalt" ein starkes Zeichen gesetzt.

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 13:15 / ©Stadt Villach/Najat Akty

Serbische Volkstänze, Rock’n‘Roll, kroatische Volksmusik, Tänze und Musik aus dem Kosovo sowie Schuhplattler und afrikanische Rhythmen erwarten euch am 29. Juni 2024 beim „Fest der Vielfalt“ in der Gerbergasse und im Garten des Jugendzentrums. „Es geht um das Gemeinsame und darum, einander noch besser kennenzulernen, die gemeinsamen Traditionen zu erleben und die einzigartige Stimmung zu genießen“, lädt Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) alle Interessierten zum Vorbeischauen ein.

Viel Musik und Kulinarik

„Dieses Fest bietet auf allen Ebenen Einblicke in die unterschiedliche Lebensart und ist in Villach zur lieben Tradition geworden“, so Sandriesser weiter. Auf zwei Bühnen finden Aufführungen von Künstlern, Jugendlichen und lokalen Kulturvereinen statt. Und natürlich können wieder Speisen aus aller Welt verkostet werden! Der Eintritt ist wie immer frei. Die Gerbergasse wird für die Veranstaltung von 16 bis 23 Uhr gesperrt.