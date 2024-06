Polizei sieht Mann (26) mit blutigen Händen: „Das ist vom Fußball“

Im Zuge einer Schwerpunktaktion gingen die Beamten am Donnerstag, dem 20. Juni, um 22 Uhr, im 10. Bezirk, Wien-Favoriten, auf Streife. Da bemerkten sie eine Gruppe Jugendliche in der Nähe des Reumannplatzes, die herumschrien und -liefen. Einer der Jugendlichen hatte sogar Blutspuren am Hals und an der Hand. Die Polizisten witterten, dass da etwas nicht stimmte und konfrontierten den 26-Jährigen. Er habe sich beim Fußballspielen verletzt, behauptete dieser. Die Jugendlichen gingen Richtung U-Bahnstation und die Beamten setzten ihren Streifendienst fort.

Plötzlich hörten sie Schreie

Plötzlich hörten die Beamten erneut laute Schreie von der U-Bahn-Station Reumannplatz. Da trafen sie den Mann mit den Blutspuren und einen anderen, einen 24-Jährigen an. Es stellte sich heraus, dass es zwischen den beiden in einem nahegelegenen Park zu einem Streit mit anschließender Rangelei gekommen war. Der 26-jährige Syrer soll dabei seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand leicht verletzt haben. „Bei dem 26-Jährigen konnte kein verdächtiger Gegenstand vorgefunden werden. Der 26-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen“, heißt es von der Exekutive.