19-JÃ¤hrige soll Ersatzhaftstrafe antreten und dreht vÃ¶llig durch

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 13:45 / ©5min.at

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring suchten am Donnerstag eine 19-Jährige an ihrer Wohnadresse auf. Die junge Frau hatte mehrere offene Verwaltungsstrafen, die sie bis dato nicht bezahlte und war somit verpflichtet eine Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten. Die 19-Jährige ist den Beamten bekannt und zeigte sich bereits in der Vergangenheit immer wieder sehr unkooperativ.

Festnahme: 19-Jährige verhielt sich aggressiv gegenüber Beamten

Die 19-jährige Österreicherin öffnete die Wohnungstüre und beschimpfte die Beamten. Als die Beamten die junge Frau rechtlich über die weitere Vorgehensweise aufklärten wurde diese immer aggressiver und versuchte mehrmals die Beamten zu treten. Die 19-Jährige wurde in weiterer Folge wegen des Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen.