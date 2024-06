Bekannter Grazer Unternehmer ist neuer UNOS-Steiermark-Chef

“Mit Christian Kovac als neuem Schwunggeber können wir unsere wirtschaftliche Expertise weiter vertiefen”, zeigt sich NEOS-Landessprecher Niko Swatek erfreut. Denn er ist sich sicher: Die steirische Wirtschaft stock. In keinem anderen Bundesland würden die Arbeitslosenzahlen so rasant steigen. “Unternehmerisches Denken und Handeln bringt unser Land voran. Doch die Politik legt all jenen, die voller Ideen und Tatendrang sind, Steine in den Weg! Die Politik hätte eigentlich die Verantwortung, für bestmögliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Mit unserm Aufschwung-Plan wollen wir die steirische Wirtschaft international wieder auf die Überholspur bringen“, erklärt Swatek.

Über Christian Kovac

Christian Kovac, geboren am 17. November 1967, war zunächst als Anwalt tätig und ist Grazer Unternehmer seit 1999. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. In seinen Unternehmen (Immobilien, Stahlbearbeitung, Shopping Nord und Seifenfabrik) beschäftigt die Kovac Group rund 85 Personen im In- und Ausland. Politisch war er vor seinem Engagement für UNOS und NEOS nicht aktiv.